У Зеленского назвали основные кейсы «Всеукраинского опроса»

Источник: Хвиля

Концепция «Всеукраинского опроса», о котором объявил президент Украины Владимир Зеленский, заключается в том, чтобы перезапустить процессы, инициированные Офисом президента, но остановленные из-за противостояния олигархов.

Как сообщает один из Telegram-каналов, об этом сообщил источник из Офиса Зеленского.

«Вчера весь день Офис Президента моделировал вопросы, которые подходят для каждой социальной группы и станут триггером в обществе. Есть три основных трека, которые на 99% согласованы, и дополнительные, которые обсуждают на Банковой, но также есть скандальные кейсы, которые должны заставить людей прийти на выборы», - говорится в сообщении.

Тремя главными вопросами станут большая стройка, мир на Донбассе и народовластие.

Относительно большой стройки у Зеленского на опросе хотят получить одобрение проекта. Донбасский кейс направлен на то, чтобы оценить уровень поддержки политики Зеленского по миру на Востоке Украины. Вопрос народовластия или референдумов направлен на то, чтобы наладить механизм коммуникации власти и общества.

Вопросами, которые вынудят украинцев прийти на выборы 25 октября станут вопросы о повышении социальных выплат, карантине, реформах медицины и образования.

К скандальным драфтам, сообщили у Зеленского, станут легализация марихуаны и проституции, а также вопрос предоставления особого статуса Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского решили провести "Всеукраинский опрос" 25 октября 2020 года в день проведения местных выборов.

Как отметили в Офисе президента Украины, опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий.

Также сообщалось, что, по мнению первого вице-спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос, который должен пройти во время местных выборов 25 октября, является "пробником референдума".