У Зеленского назвали основные кейсы «Всеукраинского опроса»
Источник: Хвиля
Концепция «Всеукраинского опроса», о котором объявил президент Украины Владимир Зеленский, заключается в том, чтобы перезапустить процессы, инициированные Офисом президента, но остановленные из-за противостояния олигархов.
Как сообщает один из Telegram-каналов, об этом сообщил источник из Офиса Зеленского.
«Вчера весь день Офис Президента моделировал вопросы, которые подходят для каждой социальной группы и станут триггером в обществе. Есть три основных трека, которые на 99% согласованы, и дополнительные, которые обсуждают на Банковой, но также есть скандальные кейсы, которые должны заставить людей прийти на выборы», - говорится в сообщении.
Тремя главными вопросами станут большая стройка, мир на Донбассе и народовластие.
Вопросами, которые вынудят украинцев прийти на выборы 25 октября станут вопросы о повышении социальных выплат, карантине, реформах медицины и образования.
К скандальным драфтам, сообщили у Зеленского, станут легализация марихуаны и проституции, а также вопрос предоставления особого статуса Донбасса.
Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского решили провести "Всеукраинский опрос" 25 октября 2020 года в день проведения местных выборов.
Как отметили в Офисе президента Украины, опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий.
Также сообщалось, что, по мнению первого вице-спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос, который должен пройти во время местных выборов 25 октября, является "пробником референдума".