У Зеленского назвали указы Порошенко о назначении членов ВСП незаконными

Источник: Корреспондент.net

В Администрации президента Владимира Зеленского говорят, что глава государства отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия как незаконные.

"В конце каденции президента Порошенко были изменены правила процедуры по конкурсного отбору в Высший совет правосудия. Не дождавшись решения конкурсной комиссии, завершения отбора, Порошенко назначил вопреки закону о ВСП", - сказал Рябошапка.

"Сегодня справедливость была восстановлена. Зеленский подписал указ об отмене тех решений и объявил новый конкурс на должности членов ВСП", - добавил он.

На уточняющий вопрос Рябошапка отметил, что не видит в этом решении вмешательства в деятельность судебной ветви власти

"Это восстановление справедливости, поскольку те указы были выданы с нарушением как Конституции так и закона о Высшем совете правосудия. Президент как гарант соблюдения прав человека и Конституции не может не реагировать на указы, которые явно противоречат законодательству", - сказал замглавы АП.