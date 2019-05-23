У Зеленского назвали условие увольнения главы АП

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский уволит главу своей администрации Андрея Богдана, если Конституционный суд признает законны положения закона о люстрации.

Рябошапка подчеркнул, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права, и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.

Ранее сегодня замминистра юстиции Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Минюсту.

Как известно, сам Богдан считает, что несправедливо попал под действие закона о люстрации, а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.