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11.02.2020

У Зеленского обсудили паспортизацию "ЛДНР" и Крыма

Источник: Корреспондент.net

Украинские власти будут разрабатывать программу для молодежи из временно оккупированных районов Донбасса и Крыма, чтобы мотивировать ее к сохранению гражданства Украины.

Так, глава государства провел совещание относительно обеспечения молодежи из ОРДЛО возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействия абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

Зеленский напомнил о массовой паспортизации на неподконтрольных территориях, которую там проводит Россия и назвал такую ситуацию недопустимой.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и с тех или иных причин не могут жить на подконтрольной Украине территории", – считает он.

По словам президента, есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, которые подтверждают гражданство Украины.

По мнению Зеленского, эти меры должны мотивировать молодежь к получению образования и содействию в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

В МВД назвали предложения, которые могли бы лечь в основу будущей программы. Среди предложенных шагов – упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспортов жителями оккупированных территорий.

"Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины – дисциплин, которые не преподаются на временно оккупированных территориях, а также расширение количества учреждений высшего образования, в которые могли бы поступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для абитуриентов и прочее", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил важность создания на КПВВ с Крымом и ОРДЛО центров предоставления административных услуг. Он также выступил за проведение широкой информационной кампании и отметил на комплексном подходе при разработке программы и реализации всех предложенных шагов.

Предметные предложения участники встречи намерены выработать и представить до 1 марта.

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