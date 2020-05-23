У Зеленского обсудили возобновление экспорта масок

Источник: Корреспондент.net

Украина может разрешить отечественным производителям масок и средств индивидуальной защиты экспортировать собственную продукцию. Вопрос экспорта поднимался на совещании с участием президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 23 мая.

Так, было решено разрешить украинским производителям экспортировать свою продукцию, но при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она отвечает требованиям других государств.

"Президент поддержал это. Уже на следующей неделе Кабинет министров наработает нужные решения", – говорится в сообщении.