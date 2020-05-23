23.05.2020
У Зеленского обсудили возобновление экспорта масок
Источник: Корреспондент.net
Украина может разрешить отечественным производителям масок и средств индивидуальной защиты экспортировать собственную продукцию. Вопрос экспорта поднимался на совещании с участием президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 23 мая.
Так, было решено разрешить украинским производителям экспортировать свою продукцию, но при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она отвечает требованиям других государств.
"Президент поддержал это. Уже на следующей неделе Кабинет министров наработает нужные решения", – говорится в сообщении.
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