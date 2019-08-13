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13.08.2019

У Зеленского объяснили решение по Безсмертному

Источник: Корреспондент.net

На данный момент идет процесс формирования наиболее эффективной команды для переговоров в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом заявили во вторник, 13 августа, Интерфаксу-Украины в Офисе президента, комментируя решение уволить представителя Киева в подгруппе по политическим вопросам Романа Безсмертного.

"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - говорится в ответе Офиса.

Там подчеркнули, что Минский переговорный процесс на сегодняшний день остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса, в частности, о прекращении огня, возвращении заключенных, обмене удерживаемыми лицами.

Сам Безсмертный считает, что президент Владимир Зеленский уволил его из-за "публичной позиции" по урегулированию в регионе.
 
"Что послужило причиной этого увольнения. Тут нет никакой тайны. Это моя публичная позиция. Это позиция не только в вопросах, которые были озвучены касательно тактики действий, но и тактики действий на линии разграничения, тактики действий в переговорной группе", - сказал Безсмертный в эфире одного из телеканалов.
 
 
Он отметил, что знает международное законодательство и правила, как необходимо действовать во время обострений конфликтов. Поэтому он выражал свою позицию. "Очевидно, такая позиция была не ко двору", - добавил Безсмертный. При этом он заявил, что "нормально" отнесся к такому решению президента.
 
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