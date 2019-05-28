У Зеленского оценили вероятность отставки Луценко

Источник: Корреспондент.net

Отставки гепрокурора Юрия Луценко не стоит ждать до результатов досрочных выборов в парламент.

Он пояснил, что нардепы ранее, несмотря на договоренности, не стали голосовать за поддержку президентских инициатив. Ввиду этого, решений кадровых вопросов в Верховной Раде в ближайшее время не предвидится.

"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках переговоров, что состоялись в АП. А большая часть поступила как обычно – проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками – я не думаю, что это будет правильно", - отметил Разумков.