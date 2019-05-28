Найти

28.05.2019

У Зеленского оценили вероятность отставки Луценко

Источник: Корреспондент.net

Отставки гепрокурора Юрия Луценко не стоит ждать до результатов досрочных выборов в парламент. 

Он пояснил, что нардепы ранее, несмотря на договоренности, не стали голосовать за поддержку президентских инициатив. Ввиду этого, решений кадровых вопросов в Верховной Раде в ближайшее время не предвидится.

"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках переговоров, что состоялись в АП. А большая часть поступила как обычно – проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками – я не думаю, что это будет правильно", - отметил Разумков.

Новости раздела
Украина
28.05.2019
В ГПУ рассказали об обысках в мэрии Одессы
Обыски провели из-за вымогательства местными чиновниками взятки в три тысячи долларов.
Украина
28.05.2019
Волкер: США не давали Зеленскому кадровых советов
Спецпредставитель США по Украине рассказал некоторые подробности о встрече с Зеленским.
Украина
28.05.2019
"Защитник демократии". Зеленский вернул Саакашвили
Бывший одесский губернатор назвал указ шестого президента Украины "смелым решением молодого поколения".
Украина
28.05.2019
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией
Данилюк пришел в ситуационный кабинет в Администрации президента и не обнаружил там мониторов и серверов.
Украина
28.05.2019
Украина договорилась с МВФ о новой программе
Состоявшиеся 28 мая переговоры с МВФ Александр Данилюк назвал "продуктивными", в ходе которых Украина "получила положительный сигнал".
Украина
28.05.2019
У Зеленского оценили вероятность отставки Луценко
Будет неправильно устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками, считает Разумков.
Украина
28.05.2019
Данилюк намерен преобразовать СНБО
Бывший министр финансов намерен сделать из СНБО аналитический центр и стратегическую площадку.
Украина
28.05.2019
Зеленский пожаловался МВФ на парламент
На встрече отмечалась важность сотрудничества Украины и Фонда. Дальнейшие действия обсудят после формирования парламента и правительства.
Украина
28.05.2019
Евросоюз готов выделить Украине полмиллиарда евро
Со стороны ЕС задержки с предоставлением второго транша нет, вопрос в готовности Украины выполнить требования.
Украина
27.05.2019
Убытки по делу Труханова уменьшили вдвое
Сумму средств, которыми по версии обвинения завладели Труханов с сообщниками уменьшили в два раза.
Украина
27.05.2019
Количество заболевших корью превысило 50 тысяч
За весь прошлый год корью заболели 54,5 тысяч украинцев. А за неполных пять месяцев текущего года - 50,7 тысяч.
Украина
27.05.2019
ЦИК назвала стоимость печати бюллетеней
На печать бюллетеней для голосования на выборах в Раду планируют потратить почти 300 миллионов гривен.
Данилюк намерен преобразовать СНБО | Украина договорилась с МВФ о новой программе