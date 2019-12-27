У Зеленского отреагировали на решение КСУ

Источник: Корреспондент.net

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает некоторіе аргументы суда по законопроекту о досрочном лишении нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство "искусственно притянутыми".

"Мы считаем, что решение Конституционного суда, каким бы оно ни было, является окончательным и обязательным для всех, поэтому мы его вынуждены будем выполнять. И, конечно, этот законопроект, по которому КС дал негативный вывод, рассматриваться не будет", - сказал он.



При этом, по мнению Вениславского, в выводе КС не приведена "неопровержимая юридическая аргументация, которая была бы очевидной для команды президента, что законопроект не соответствует Конституции Украины".



Представитель президента указал, что в решении КС говорится, что отсутствие нардепа на трети пленарных заседаний парламента или заседаний комитета в рамках одной сессии несоразмерно с потерей им депутатского мандата, но при этом любой гражданин Украины в случае 3-часового отсутствия на рабочем месте может быть уволен.



Кроме того, Конституционный суд считает, что в случае неперсонального голосования депутата должно быть не просто решение суда для лишения его мандата, а еще и решение Верховной Рады, которая должна выяснить позицию депутата, почему он так проголосовал. Этим, на взгляд команды президента, "также были достаточно искусственно увеличены гарантии для депутата по сравнению с другими людьми".

Вениславский сообщил, что в ближайшее время Офис президента подготовит новый законопроект и, с учетом позиции КС, будут исправлены те недостатки, на которые указал суд.