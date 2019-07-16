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16.07.2019

У Зеленского ответили на визит главы МИД Венгрии

Источник: Корреспондент.net

Визит делегации официальных лиц Венгрии в Закарпатскую область накануне проведения парламентских выборов в Украине является недопустимым. Об этом во время брифинга во вторник, 16 июля, заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Вадим Пристайко.

Он напомнил, что МИД Украины обращался к венгерским коллегам с просьбой к окончанию парламентских выборов избегать шагов, которые могут рассматриваться как завуалированная поддержка определенных политических сил. В частности, это касается встречи одного с народными депутатами Украины с премьер-министром Венгрии.

"Мне кажется, что в тот момент, когда происходит подготовка к выборам, можно было бы, как соседнему и дружественному государству, воздержаться от таких поездок. Именно такая рекомендация была. К сожалению, венгерские коллеги не услышали нас и начали действовать самостоятельно. Мы - цивилизованная страна и не запрещаем въезд, например, министру Сиярто, который сегодня прибыл в Украину", - отметил Вадим Пристайко.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, Министру иностранных дел Венгрии Петеру Сиярто предлагалось посетить сначала Киев, а затем с представителями Украины - Закарпатскую область и провести там ряд встреч.

"К сожалению, венгерская сторона нас не услышала. Она решила делать так, как она делает уже определенное время. Я считаю, что эта практика является недопустимой. И Министерство иностранных дел с новым руководителем, и Офис Президента принимать определенные меры, чтобы это не повторялось", - отметил Вадим Пристайко.

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