У Зеленского подтвердили дату нормандской встречи

Бывший нардеп проиграл все суды в Испании и будет экстрадирован, уверяет директор НАБУ Сытник.

Глава государства рассказал о борьбе с коррупцией, судебной реформе и непопулярных, но важных законах.

В новом документе впервые применяется термин "агрессия" в отношении АРК Крым, а также вводятся новые положения и требования к РФ.

Президент Франции подчеркнул, что что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся.

Путин намерен говорить об особом статусе "ЛДНР" и его закреплении в Конституции Украины, а также об амнистии сепаратистов.

Согласно отчету Госстата, на одну вакансию все еще претендуют три человека. При этом общее количество безработных снизилось.

В результате взрывов погибли двое военных, четверо получили ранения. Троих из них доставили в харьковскую больницу.

Разговор президентов США и Украины состоялся 21 апреля. Американский лидер считает его "более важным", чем тот, который привел к запуску импичмента.

Санкции ЕС не повлияют на планы Анкары по разведке месторождений в регионе, заявили в Турции.

Ранее дату нормандской встречи сообщили СМИ со ссылкой на администрацию Макрона. По их данным, саммит состоится в Париже.

"Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря. Подробности разговора - позже", - говорится в сообщении.

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