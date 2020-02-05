05.02.2020
У Зеленского рассказали, что он будет делать два дня в Италии
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля осуществит визит в Итальянскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Во время визита запланированы встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
8 февраля состоится официальный визит президента Зеленского в Ватикан.
Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска.
Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.
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