У Зеленского рассказали о переговорах с Путиным

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 июля, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Отмечается, что ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков.

Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

Кроме того, как сообщили у Зеленского, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате.