24.11.2019
У Зеленского рассказали о планах по декоммунизации
Источник: Корреспондент.net
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал о своем видении процесса декоммунизации в Украине, передает в воскресенье, 24 ноября, НВ.
"Прежний закон о декоммунизации мы будем выполнять. Это первое. Но я считаю, что жизнь сложнее, чем декоммунизация. И наша задача не изменить таблички, а поменять образ мышления", - рассказал он.
Еще министр подчеркнул, что выступает за то, чтобы "расширить рамку", которая была искусственно создана.
"Это рамка первой половины 20 века и какого-то пантеона людей с этой рамки. Наша история намного богаче, разнообразнее и сложнее чем такие простые прочтения. И интереснее", - добавил Бородянский.
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