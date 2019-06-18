У Зеленского рассказали о возвращении Донбасса

Источник: Корреспондент.net

Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил, что представители новой украинской власти намерены возвращать временно неподконтрольные территории "информационным оружием".

"К сожалению, завтра (война на Донбассе – ред.) не закончится. Мы приложим максимум усилий для того, чтоб этот процесс наступил как можно быстрее, это правда. Основная задача, которую перед собой ставят и президент, и все его окружение, и партия Слуга народа - чтобы прекратили стрелять, чтобы перестали гибнуть наши ребята на фронте", - сказал он.

По мнению Разумкова, возвращать неподконтрольные территории Украина будет не "пушками или автоматами", а "словом".

"Информационное оружие в рамках "гибридной войны" является гораздо страшнее и действенней, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки. Так и возвращать нужно будет этим же оружием – информационно доносить до временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтоб они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны. Несмотря на все то, что произошло, мы сможем по всей территории нашего государства поставить желто-синий стяг", - резюмировал Разумков.