У Зеленского составили список изменений в Украине

Премьер рассказал о программах, которые намерены реализовать в течение нового года.

Ранее Болгария получала российский газ из Румынии транзитом через Украину. Отныне поставки будут идти по Турецкому потоку.

В прошлом году украинская валюта укрепилась больше к европейской, чем американской, - на 20%.

За год гривна укрепилась к доллару почти на 17%

До конца отопительного сезона тарифы на газ в Украине зафиксированы на уровне 8 гривен за кубометр.

Коммуналка растет, штрафы для еврономеров и депутатская "прикосновенность" остаются под вопросом, а электрокары получают особые номера. Что еще изменится с наступлением 2020 года.

Общий объем импорта природного газа в 2019 году составил 14,2471 млрд куб. м, прирост - 3,6569 млрд. куб. м.

В команде президента составили свой топ "приятных" изменений в стране с 1 января 2020 года.

В Слуга народа рассказали, какие изменения ожидают украинцев с начала нового года. "Начинаем новый год с хороших новостей! С 1 января украинцев ждет ряд приятных изменений", - говорится в сообщении.

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