Убийство Гандзюк: обнародована схема преступления

Источник: Корреспондент.net

Офис генпрокурора рассказал детали расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк, обнародовав схему преступления, пишет УП.

Как заявил в понедельник, 27 апреля, замгенпрокурора Алексей Симоненко, правоохранителям понадобилось около 40 дней после возобновления предварительного расследования для завершения дела.

"Было проведено почти 400 допросов, около двух сотен обысков и временных доступов, выполнено более 90 экспертиз и следственных экспериментов, проанализированы десятки тысяч телефонных соединений. Мы не считаем сотни часов, которые провели прокуроры в судах... В отношении подозреваемых действуют избранные судом меры: залог в отношении руководителя областного совета Владислава Мангера в размере 1 миллион 150 тысяч гривен и содержание под стражей в отношении экстрадированного в Украину (из Болгарии) Алексея Левина", - сообщил он.

В свою очередь, замначальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка ОГП Роман Романчук заявил, что Левин по заказу Мангера рассматривал два варианта нападения на Гандзюк – переломать руки и ноги, или облить серной кислотой.

"С этой целью он предложил Сергею Торбину, бывшему работнику уголовного розыска и бойцу Украинской добровольческой армии за денежное вознаграждение организовать и осуществить вместе с другими нападение на Гандзюк. В целях запугивания было указано о необходимости переломать ей кости рук и ног или облить серной кислотой. За способ совершения преступления путем перелома было предложено 5 тысяч долларов, а за способ обливания кислотой – от 2,5 до 3 тысяч долларов", - рассказал он.

По словам Романчука, это предложение Торбин принял, получил 500 долларов задатка и привлек еще 4 других бывших участников УДА.

Он добавил, что группа привлеченных лиц была знакома с Гандзюк, так как та неоднократно предоставляла им волонтерскую помощь.

Отмечается, что Гандзюк сначала планировали избить, а когда это не удалось (из-за отсутствия удобного случая, наличия очевидцев и страха быть узнанными), то решили облить ее кислотой.

За это злоумышленники попросили большую сумму, чем им предлагали, – 5 тысяч долларов. А когда получили согласие – перешли к реализации преступления.

Как сообщает Укринформ, подозреваемый в причастности к нападению на Гандзюк Игорь Павловский пошел на сделку со следствием и дает показания по делу, сообщил Романчук.

"Он заключил соглашение с прокурором о предоставлении разоблачительных показаний в отношении организаторов преступления", - сообщил прокурор.