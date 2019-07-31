Убийство Гандзюк: у полиции Херсона жгут файеры

Источник: Корреспондент.net

В годовщину нападения на активистку Екатерину Гандзюк в среду, 31 июля, под управлением областной полиции в Херсоне состоялась акция, сообщает УП.

Отмечается, что друзья убитой активистки зажгли дымовые шашки и переименовали улицу именем Гандзюк.

"Около 13:00 пришли примерно 50-60 друзей Кати. Они зажгли дымовые шашки и установили табличку с названием улицы и номером здания", - говорится в сообщении.

К собравшимся вышел заместитель начальника полиции Алексей Манжиевский и заверил, что снимать табличку с именем Екатерины Гандзюк не будут.

На акции присутствовал отец убитой активистки.