Убийство ребенка: Аваков отказался увольняться

Источник: Корреспондент.net

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области, но отмечает, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада.

После заседания Кабинета министров в среду, 5 июня, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он лично писать заявление об отставке, министр сказал: "Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо".

Ранее сообщалось, что Аваков встретился с семьей убитого мальчика. Полицейские Киевской области перечислят семье погибшего свой однодневный заработок. Также Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны.