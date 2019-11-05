05.11.2019
Убийство ребенка в Переяславе: результаты расследования
Источник: Корреспондент.net
Расследование установило хронологию событий, повлекших смерть 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе. Об итогах следствия во вторник, 5 ноября, рассказал директор Госбюро расследований Роман Труба.
Так, по словам Трубы, участниками тех трагических событий было трое взрослых, двое из которых - правоохранители, инспектор и полицейский. Четвертый - несовершеннолетний, 16-летний сын полицейского.
31 мая с 13:00 до 15:45 все находились во дворе полицейского, употребляли спиртные напитки. По его словам, все договорились о выстрелах из огнестрельного оружия по заранее заготовленных мишенях.
"В 15:36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела на 52 метра, попала в верхушку камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 м и попала в голову мальчика", - сказал Труба.
По его словам, в то время, когда мужчины стреляли по мишеням, возле двора кроме Кирилла находилось еще трое детей.
"Инспектор полиции стрелял по мишени, которая находилась перед лесопосадкой. Он не видел домов, которые находились за лесопосадкой и он не видел детей", - говорит Труба.
Инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности. Кроме этого всем четырем участникам объявлены окончательные подозрения в грубом нарушении общественного порядка, совершенном группой лиц с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, который занимал должность инспектора полиции, является Иван Приходько.
Также Труба сообщил, что оружие и пули принадлежали одному из правоохранителей. Чтобы отыскать оружие правоохранители осмотрели все заброшенные здания города, а также все водоемы. Но так его и не нашли.