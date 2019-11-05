Убийство ребенка в Переяславе: результаты расследования

Источник: Корреспондент.net

Расследование установило хронологию событий, повлекших смерть 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе. Об итогах следствия во вторник, 5 ноября, рассказал директор Госбюро расследований Роман Труба.

Так, по словам Трубы, участниками тех трагических событий было трое взрослых, двое из которых - правоохранители, инспектор и полицейский. Четвертый - несовершеннолетний, 16-летний сын полицейского.

31 мая с 13:00 до 15:45 все находились во дворе полицейского, употребляли спиртные напитки. По его словам, все договорились о выстрелах из огнестрельного оружия по заранее заготовленных мишенях.

"В 15:36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела на 52 метра, попала в верхушку камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 м и попала в голову мальчика", - сказал Труба.

По его словам, в то время, когда мужчины стреляли по мишеням, возле двора кроме Кирилла находилось еще трое детей.