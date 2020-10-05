Убийство Тихого океана. Что произошло на Камчатке?

Источник: Корреспондент.net

На прошлой неделе стало известно о загрязнении прибрежных вод на тихоокеанском побережье Камчатки. Первыми на это обратили внимание серферы, которые катаются на Халактырском пляже Авачинского залива. Они жаловались на резь в глазах, ухудшение зрения и тошноту после контакта с водой, а также рассказали о мертвой рыбе, моллюсках и нерпах на пляже.

Что же произошло в Тихом океане?

Версии произошедшего

Региональное министерство природных ресурсов обнаружило двукратное превышение нормы фенолов и четырехкратное превышение нормы нефтепродуктов в воде в районе Халактырского пляжа. Они также выявили признаки загрязнения вод нефтепродуктами еще на трех участках Авачинского залива. Гринпис назвал ситуацию экологической катастрофой, но власти Камчатки заявили, что о масштабном загрязнении речи пока не идет.

В СМИ среди возможных причин загрязнения называют утечку нефтепродуктов с проходившего мимо танкера, либо слив отходов в реку военными. Хотя, в Минобороны России категорически отрицают причастность к инциденту.

Губернатор Каьчатки Владимир Солодов назвал три возможные причины произошедшего: техногенное загрязнение (разлив токсичных веществ), природное воздействие (скопление токсичных микроводорослей) или сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями. Последнюю версию ученые позднее назвали маловероятной.

Журналист Юрий Дудь опубликовал видео с большим нефтяным пятном у побережья. Запись была сделана с вертолета — на ней видно, что пятно растеклось на сотни метров. Журналист также привел слова местного серфера Антона Морозова, который рассказал, что, судя по данным спутниковых снимков, загрязнение началось еще несколько недель назад. “Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции — масштабы этого можно было держать под контролем”, — сказал Морозов.

Власти Камчатки выложили свое видео — на нем чистый пляж. На записи, которую Минприроды региона опубликовало за два часа до поста Дудя, показан берег без каких-либо следов нефти и мертвых морских животных. “Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый”, — говорится в подписи к видео.

Точные причины загрязнения воды Камчатке до сих пор неизвестны, исследования продолжаются.

Мнение экологов

Гибель морских животных свидетельствует о загрязнении не только на поверхности, но и в толще воды, считают в Камчатгидромете и в российском отделении Всемирного фонда дикой природы.

Минприроды РФ не считает произошедшее на Камчатке масштабной катастрофой, потому что ни один человек не погиб, ни один человек не пострадал.