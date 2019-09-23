Убил интернет. Почему рухнул старейший туроператор

Источник: Корреспондент.net

Британская туристическая компания Thomas Cook, считающаяся старейшей в мире в этом сегменте, 23 сентября объявила о своем банкротстве и ликвидации. Это коснулось более 600 тысяч туристов, чьи путевки оказались аннулированными. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Сотни тысяч туристов остались без билета домой

Один из крупнейших туристических холдингов Европы и главный конкурент TUI Group создан на базе британской фирмы, основанной Томасом Куком в 1841 году и первой в мире предложившей своим клиентам организованную туристическую поездку - однодневную экскурсию по железной дороге.

Thomas Cook в существующем виде бизнес был структурирован в 2007 году. Согласно информации на сайте компании, в год она обслуживала 22 миллиона туристов, ее авиапарк состоит из 105 воздушных судов, также она владеет 200 отелями на 40 тысяч номеров.

В последнее время глобальный бизнес Thomas Cook испытывал сложности. С марта по сентябрь 2019 года капитализация группы на Лондонской бирже рухнула с 439,6 миллиона фунтов до 69,1 миллиона фунтов.

Чтобы исправить ситуацию крупнейший акционер Thomas Cook китайский Fosun, доля которого составляла 18 процентов, предложила акционерам и кредиторам вложить в компанию 950 миллионов фунтов, из которых 450 миллионов вложила бы сама.

Это позволило бы пережить зимний сезон 2019/20 года. Впоследствии Thomas Cook должен был избавиться от туроператорского и авиационного подразделений и сосредоточиться на гостиничном бизнесе.

Докапитализация подразумевала, что доля китайской Fosun составила бы 75 процентов туроператора и 25 процентов авиакомпании группы. Соответственно, доли всех других акционеров должны были снизиться, что обесценивало их вложения.

В течение выходных компания продолжала обсуждение условий рекапитализации и реорганизации с ключевыми акционерами, но переговоры ни к чему не привели, говорится в сообщении компании.

Как отметил CEO Thomas Cook Питер Фанкхаузер, сделка была в основном согласована, но одно из ее условий оказалось непреодолимым.

Ликвидация вступила в силу немедленно, рано утром было отменено бронирование билетов более чем для 600 тысяч туристов по всему миру. Вывазом отпускников займутся дочерние компании, но они не смогут забрать всех отдыхающих.

Многие люди, отправившиеся на отдых по путевкам Thomas Cook, сообщают, что гостиницы выставляют им огромные счета, и, по сути, туристы оказались в положении заложников.

Что погубило Thomas Cook

Как пишет Guardian, дела компании пошатнулась после "катастрофического слияния" в 2007 году, а добили ее долги и интернет-революция в бронировании отпусков.

В мае этого года компания сообщила о потерях в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов из-за слияния с MyTravel, более известной своими брендами Airtours и Going Places.

Ожидалось, что из слияния выйдет европейский гигант, ежегодная экономия в 75 миллионов фунтов и плацдарм для борьбы с новыми интернет-конкурентами. На самом же деле сделка аукнулась огромными долгами: новый партнер Thomas Cook за последние шесть лет получил прибыль только один раз.

Также, как пишет издание, туристы стлаи одыхать иначе - на смену пляжному отдыху пришли туры выходного дня. От этого выиграли Ryanair, easyJet и Airbnb, клиенты которых бронируют путешествия онлайн.

Проиграли же компании комплексных туров, привязанные к офисам в фешенебельных местах. У одного Thomas Cook таких представительств целых 560.

По данным Британской ассоциации туроператоров, услугами турагенств пользуется лишь каждый седьмой британец. Как правило, это клиенты старше 65 лет и представители социально-экономических низов, рассчитывающих сэкономить.

Не могло не сказаться и глобальное потепление. Аномальная жара, накрывшая Европу в мае 2018 года, больно ударила по туристической индустрии, поскольку многие клиенты попросту решили остаться дома.

В 2019 году Thomas Cook объяснил низкий спрос на летние туры обострением неопределенности вокруг выхода Британии из Евросоюза и падением покупательной способности фунта за рубежом.

Еще 70 лет назад все было по-другому. Thomas Cook считался настолько неотъемлемой частью британской жизни, что после банкротства в годы Второй мировой войны компанию тут же национализировали, отмечает газета.

В руках государства компания оставалась до 1972 года, будучи частью Британских железных дорог.