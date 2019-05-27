Убытки по делу Труханова уменьшили вдвое

Источник: Корреспондент.net

Мэру Одессы Геннадию Труханову и нескольким его предполагаемым сообщникам изменили обвинение.

В первой половине апреля стало известно о том, что правоохранители подготовили изменения в обвинительный акт, а глава ведомства Назар Холодницкий согласовал измененное обвинение "после тщательного изучения доказательств".

В прокуратуре заявили, что изменение обвинения не касается правовой квалификации действий обвиняемых.

"С учетом исследованных доказательств, прокурорами изменены фактические обстоятельства, при которых соучастниками совершались инкриминируемые деяния", – говорится в сообщении.

Изменения касаются суммы денег городского бюджета, которыми, по версии правоохранителей, завладели обвиняемые. Убытки по делу Труханова уменьшили с 185 миллионов до 92,7 млн грн.

Прокуроры обещают более подробно рассказать общественности о мотивах своего решения во время объявления нового обвинительного акта в суде.

Следующее заседание назначено на 9:30 часов 31 мая.