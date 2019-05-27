Убытки по делу Труханова уменьшили вдвое
Источник: Корреспондент.net
Мэру Одессы Геннадию Труханову и нескольким его предполагаемым сообщникам изменили обвинение.
В первой половине апреля стало известно о том, что правоохранители подготовили изменения в обвинительный акт, а глава ведомства Назар Холодницкий согласовал измененное обвинение "после тщательного изучения доказательств".
В прокуратуре заявили, что изменение обвинения не касается правовой квалификации действий обвиняемых.
"С учетом исследованных доказательств, прокурорами изменены фактические обстоятельства, при которых соучастниками совершались инкриминируемые деяния", – говорится в сообщении.
Изменения касаются суммы денег городского бюджета, которыми, по версии правоохранителей, завладели обвиняемые. Убытки по делу Труханова уменьшили с 185 миллионов до 92,7 млн грн.
Прокуроры обещают более подробно рассказать общественности о мотивах своего решения во время объявления нового обвинительного акта в суде.
Следующее заседание назначено на 9:30 часов 31 мая.