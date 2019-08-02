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02.08.2019

Ученые открыли новую планету GJ 357 d: есть ли на ней жизнь?

Источник: DW

Вообще-то ученые хотели только подтвердить существование планеты, о котором они уже раньше догадывались. Но в процессе ими были открыты еще две планеты, в том числе одна, которая может оказаться обитаемой - GJ 357 d. Все три новооткрытых небесных тела вращаются вокруг звезды GJ 357 в созвездии Гидры. Эта звезда по массе и размеру в три раза меньше нашего Солнца, сообщили в университете Гёттингена, ученые из которого принимают участие в международном исследовательском проекте.

Данные, полученные астрономами, были впервые опубликованы в специальном журнале "Astronomy & Astrophysics". GJ 357 находится относительно недалеко от Земли: на расстоянии всего в 31 световой год. Для сравнения - наша галактика, Млечный путь, имеет диаметр примерно 100 тысяч световых лет.

Подозрительная тень на звезде GJ 357

В феврале 2019 года камеры космического телескопа НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), наблюдая за GJ 357, наткнулись на одну экзопланету (то есть находящуюся вне Солнечной системы), которая, проходя по своей орбите, частично затеняет звезду, тем самым ослабляя ее свет. Это была GJ 357 b.

При помощи наземных измерительных инструментов международная команда ученых, возглавляемая Канарским институтом астрофизики на Тенерифе, подтвердила существование этой планеты. При этом исследователи изучили данные, полученные начиная с 1998 года Европейской южной обсерваторией, а также обсерваториями Лас-Кампанас в Чили, Кека на Гавайях и Калар Альто в Испании.

Открыты две горячие планеты

"Мы идентифицировали GJ 357 b как так называемую горячую планету", - рассказывает Штефан Драйцлер (Stefan Dreizler) из Института астрофизики Гёттингенского университета. Ее равновесная температура, согласно расчетам, составляет приблизительно 250 градусов по Цельсию.

В ходе наблюдений астрономы заметили сигналы еще двух экзопланет: GJ 357 c и GJ 357 d. На первой из них, предположительно, тоже очень жарко; ее расчетная равновесная температура - около 130 градусов, указывают ученые. Масса GJ 357 c - как минимум в 3,4 раза больше, чем у Земли.

Минус 53 градуса Цельсия

Планета GJ 357 d, по данным астрономов, достаточно удалена от своего светила, чтобы быть пригодной для жизни - она находится на внешнем крае так называемой обитаемой зоны звезды GJ 357, в которой может существовать жизнь. На первый взгляд, учитывая, что температура там, вероятно, составляет 53 градуса ниже нуля по Цельсию, представляется, что GJ 357 d необитаема. Но ученые не теряют надежды: "Если вокруг планеты имеется плотный слой атмосферы, наличие которой должно быть установлено в ходе будущих исследований, на ней должно задерживаться достаточно тепла, чтобы согревать планету и чтобы на ее поверхности существовала вода в жидком состоянии".

О размерах можно только догадываться

От своего главного светила GJ 357 d получает, по данным астрономов, примерно такое же количество энергии, как Марс от Солнца. Масса этой планеты как минимум в 6,1 раза больше Земли, она облетает вокруг своей звезды за 55,7 дня на удалении, составляющем порядка 20 процентов расстояния от Земли до Солнца.

Точная величина и состав экзопланеты неизвестны. Предположительно, на ней каменистая почва, а размер можно оценить в 1-2 величины Земли, сообщили в Гёттингенском университете.

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