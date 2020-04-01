01.04.2020
Ученые рассказали, сколько жизней спасет карантин
Источник: Корреспондент.net
Исследование ученых подтвердило, что если во время пандемии коронавируса вовремя объявить и соблюдать карантин, а также сократить социальные контакты на 75%, то можно спасти от смерти 38,7 миллионов человек, пишет South China Morning Post.
К такому выводу пришли ученые из Императорского колледжа Лондона, которые построили математическую модель сценариев эпидемии.
Без ограничений, предполагают ученые, уже в 2020 году будет 40 миллионов умерших от пандемии.
Также эксперты построили математическую модель с учетом возраста людей, социальных контактов и степени тяжести коронавируса.
Если никакие меры социального дистанцирования не будут приняты вообще, то болезнь может убить до 40 миллионов человек во всем мире;
Если люди сократят социальные контакты на 40%, а пожилые люди уменьшат свое взаимодействие на 60%, то количество жертв уменьшится вдвое – до 20 миллионов;
Если социальное дистанцирование будет осуществляться на ранней стадии и будет включать в себя сокращение 75% социальных контактов, то это может спасти 38,7 миллионов жизней.
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