Ученые рассказали, сколько жизней спасет карантин

Источник: Корреспондент.net

Исследование ученых подтвердило, что если во время пандемии коронавируса вовремя объявить и соблюдать карантин, а также сократить социальные контакты на 75%, то можно спасти от смерти 38,7 миллионов человек, пишет South China Morning Post.

К такому выводу пришли ученые из Императорского колледжа Лондона, которые построили математическую модель сценариев эпидемии.