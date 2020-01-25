Ученые воссоздали голос египетской мумии

Источник: Корреспондент.net

Британские ученые восстановили голос древнеегипетского жреца Несьямуна. Специалисты изучили его гортань и голосовые связки и сумели выяснить, каким должен был быть его голос. Для этого использовали томограф, трехмерный сканер и 3D-принтер, пишет BBC.

Инженеры создали трехмерную модель глотки, языка, связок и прочих органов речи жреца, которые распечатали на 3D-принтере. Полученные образцы были соединены с искусственной гортанью.

После этого ученые добились от мумии произнесения слога "neh".

"Эксперимент дал уникальную возможность услышать голос того, кто уже давно умер", - прокомментировал научную работу профессор археологии в Университете Йорка Джоан Флетчер.

Несьямун жил во время правления фараона Рамзеса XI, между 1099 и 1069 годами до нашей эры. Одни исследователи считают, что скончался он от удушения, версия других – смерть наступила от аллергической реакции после укуса насекомого.

В Британии мумия хранилась в музее города Лидса.

Любопытно, что на саркофаге Несьямуна написано, что тот вел праведное существование и просил богов "вернуть ему дар речи".