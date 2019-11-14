Ученые вышли на митинг в центре Киева

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в четверг, 14 ноября, ученые начали марш протеста против нищенского финансирования науки, который закончится митингом у Верховной Рады.

Ученые требуют увеличения расходов на финансирование науки в государственном бюджете на 2020 год. "Хочеш мати урожай, на науку гроші дай" написано на одном из плакатов протестующих.

Как ранее заявил председатель профсоюза работников Национальной академии наук Украины Анатолий Широков, в профильном законе о научной и научно-технической деятельности предусмотрено, что, начиная с 2020 года, расходы на науку должны составлять 1,7% ВВП. Однако, подчеркнул Широков, на сегодня объемы финансирования значительно меньше: в 2018 году объем финансирования составил 0,19% ВВП, в текущем году - 0,17%.

"Существует методика, согласно которой, если расходы на науку опускаются меньше 1%, то наука развиваться не может", - уточнил председатель профсоюза. Также он добавил, что летом текущего года Национальный совет по вопросам развития науки и технологий через научный комитет предложил пошаговое увеличение финансирования науки до уровня 1,7%: в 2020 году - 0,34%, в 2021 году - 0,5% и в 2022 году - 0,65%. Однако, Минфин заявляет, что средств для этого не хватает - нужно дополнительно 70 млрд грн, которых нет в госбюджете.

Также Широков прогнозирует, что в следующем году на науку выделят денег еще меньше, чем в текущем, так как прогнозируется увеличение ВВП, а процент расходов на науку предложен такой, как и в текущем году - 0,17%. Также он добавил, что уменьшение финансирования научной отрасли началось еще с 2016 года - во время премьерства Арсения Яценюка. В связи с этим, ученые и приняли решение провести сегодня акцию возле Верховной Рады для того, чтобы обратить внимание главы государства на катастрофическое состояние с финансированием науки.

"Это заставило нас выйти акцию протеста. Мы собираемся на Майдане Незалежности в 09.30 и идем шествием мимо Кабмина к Верховной Раде, где запланировано слушание проекта бюджета на 2020 год во втором чтении", - заявил Широков.