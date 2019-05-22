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22.05.2019

Удар США по Huawei. Что будет со смартфонами и 5G

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп решил оставить китайскую телекоммуникационную компанию Huawei без американских партнеров.

Среди них такие гиганты, как Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие производители микрочипов и программного обеспечения. 

Трамп против Huawei

15 мая Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для защиты коммуникационных сетей, "проложив дорогу" для запрета на ведение бизнеса с китайской компанией Huawei.

Вскоре американское министерство торговли объявило о решении внести Huawei, а также 70 связанных с ней фирм в черный список, запретив использовать оборудование компании и вести с ней деловые отношения.

20 мая стало известно, что поставки своих продуктов и программного обеспечения для китайской компании прекратили Google, Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. Все они уведомили своих сотрудников, что заморозили поставки Huawei до решения властей США. СМИ также пишут, что к ним может присоединиться Microsoft.

На следующий день Минторг США объявило о введении ряда временных исключений на запрет использования продукции Huawei, которые позволят американским компаниям в течение 90 дней продолжать программное обслуживание техники Huawei, поддерживать в своих мобильных сетях работу устройств этой компании.

Но запрет по-прежнему действует на закупку комплектующих американского производства, предназначенных для новых продуктов. Эксперты Reuters поясняют - цель, видимо, состоит в том, чтобы не дать интернету и сотовой связи, в том числе, широкополосным сетям в сельской местности, выйти из строя.

Напомним, американские власти считают, что Huawei сотрудничает с правительством Китая и передает им данные пользователей и подозревают, что производимое этой компанией оборудование может быть использовано для слежки за американскими сетями. 

 

Китай говорит, что 5G не пострадает

Вашингтон также давит на союзников, чтобы те не допускали Huawei к построению сетей следующего поколения 5G на своей территории.

Сеть 5G разворачивается по всему миру. А на рынке в этой сфере очень мало поставщиков - Huawei, шведская Ericsson и финская Nokia. На оборудовании Ericsson 5G запустили в двух американских городах и тестируется новая сеть в нескольких городах Европы.

Эксперты опасаются, что противостояние между США и Китаем может обернуться потерями на мировом технологическом рынке в целом, а также замедлить развитие систем связи нового поколения 5G.

Однако основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.

"5G Huawei не пострадает. В вопросе технологии 5G другие не смогут догнать Huawei в течение двух или трех лет", - сказал он в интервью государственному телеканалу CCTV.

Жэнь Чжэнфэй отметил, что материалы Huawei подходят для строительства 5G-сетей в Европе и европейские страны ведут переговоры с компанией.

Он также подчеркнул, что конфликт с США рано или поздно произошел бы, "но ради блага человечества сторонам следует работать вместе".

Китайское издание Хуаньцю шибао, что эффект будет весьма ограниченным, поскольку Huawei заранее начала серьезную подготовку к наступлению "темных времен" в связи с прекращением поставок со стороны США. Отмечается, что китайская компания была уверена в намерении США освоить западный рынок 5G.

 

Цифровой железный занавес - что пишут в мире

Эксперты британской газеты Guardian полагают, что Трамп просчитался и введенные им ограничения навредят только американцам, а китайская корпорация была готова к подобным запретам.

Австралийское издание Sydney Morning Herald пишет, что, вполне возможно, что Белый дом увидел в запрете Huawei  очередной рычаг давления на Китай в ходе торговых переговоров, которые терпят неудачу.

Но также и возможно то, что эти действия отражают намерение Вашингтона сдержать экономический рост и технологическое развитие КНР, что может привести к глубокому структурному расхождению двух самых крупных в мире экономик.

5G в Украине. Когда ожидать революцию

Это будет означать возведение "цифрового железного занавеса", как выразилась американская газета New York Times.

По сообщению немецкого издания Welt, Huawei, предвидя недружественные шаги Вашингтона, в последние несколько месяцев активно запасалась комплектующими американского производства для своих гаджетов и уже сама начала разрабатывать некоторые чипы.

 

Что ждет пользователей

На смартфонах Huawei стоит операционная система Android. Уже на вышедших гаджетах Huawei она не будет обновляться. Это касается не обычных приложений, а только тех настроек системы, которые связаны с ее безопасностью.

Обычно Google информирует производителей о выявленных уязвимостях и рассылает коды для их устранения за месяц до того, как публично об этом объявляет. За это время производители успевают исправить ошибки и провести необходимые тесты.

Теперь же Huawei будет узнавать об уязвимостях вместе с широкой публикой, и у компании больше не будет возможности заранее протестировать систему безопасности. А значит, он будет исправлять ошибки лишь спустя какое-то время. В теории это может привести к проблемам с безопасностью.

Для новых телефонов будет ограничен доступ к магазину GooglePlay и некоторым приложениям вроде YouTube, GoogleMaps, GoogleDrive и других. Доступ к ним можно будет получить через браузер, а не приложения.

Однако в Huawei заявили, что у них имеется своя операционная система, которую они могут использовать вместо Android.

Ее рабочее название Hongmeng: такое имя носит один из персонажей древнего китайского трактата Чжун-цзы. По преданию, он олицетворял собой хаос, из которого возник мир.

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