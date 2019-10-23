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23.10.2019

Угроза в Черном море. Сверхзвуковая ракета Украины

Источник: Корреспондент.net

В Украине представили новую разработку конструкторского бюро Южное - сверхзвуковую управляемую ракету Блискавка, на которую по предварительным данным уже есть госзаказ.

Запускать ракету класса воздух-поверхность предлагается с бомбардировщика Су-24М и истребителя Су-27, находящихся в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Блискавка может сбивать как наземные, так и морские целы. 

О гонке гиперзвуковых вооружений начали говорить с прошлого года. В США такое оружие должно появиться через несколько лет, Китай проводит испытания, а Россия приняла его на вооружение. 

 

Противостояние в с ЧФ РФ

С 8 по 11 октября в Киеве проходила выставка Оружие и безопасность-2019, на которой специалисты украинского конструкторского бюро Южное представили макет сверхзвуковой ракеты Блискавка.

Конструкторы сообщают, что эта авиационная управляемая ракета класса воздух-поверхность имеет фугасные проникающие или осколочно-фугасные боевые части, в зависимости от типа целей поражения.

Применять новую ракету смогут не только сверхзвуковые фронтовые бомбардировщики Су-24М, из которых обычно осуществляют пуски подобного вооружения, но и многоцелевые истребители Су-27 и другие аналогичные модели. При этом самолеты-носители будут нуждаться в незначительной модернизации, заверяют в КБ.

По мнению независимых экспертов, конструкция свидетельствует о возможности полета на гиперзвуковой скорости. Блисскавку гиперзвуковой, в частности, называют в российском Центре анализа стратегий и технологий. 

Как пишет одно из ведущих китайских изданий Sohu, разработчики новой ракеты утверждают, что ее заявленные характеристики значительно выше российского аналога Х-31.

Один из конструкторов отметил, что Блискавка быстрее и бьет дальше, чем российская противокорабельная ракета Х-31, которая развивает скорость в 3,5 Маха, говорится в статье. Однако точные массогабаритные характеристики украинской ракеты пока остаются неизвестными.

Анализ макета украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты, а также основных ее аналогов позволяет установить, что Блискавка имеет цилиндрический корпус и оснащается прямоточным ракетным двигателем, пишут китайские журналисты.

В ракете применяется система из двух воздухозаборников прямоугольного сечения, расположенных по обеим сторонам корпуса.

В хвостовой части в форме буквы Х расположены четыре небольших трапециевидных элемента хвостового оперения, там же находится и турбореактивный двигатель с форсажной камерой.

Аэродинамическая компоновка Блискавки аналогична сверхзвуковой ракете класса воздух-земля французского производства AMSP.

Новый тип: Украина создала электромагнитное оружие

Издание предполагает, что ракету будут нести на себе главным образом украинские Су-27 и МиГ-29.

У Блискавки будет три типа системы наведения и, соответственно, будет воплощать в себе особенности трех различных типов ракет: противокорабельной ракеты с радиолокационной головкой самонаведения, противорадиолокационной ракеты с радиолокационной ГСН и ракеты класса воздух-земля с лазерной ГСН.

Издание делает вывод, что Украина возлагает на Блисковку большие надежды - что она сможет выполнять широкий спектр боевых задач. Однако это станет непростой задачей, ведь только в этом году на вооружение Украины поступила дозвуковая противокорабельная крылатая ракета собственного производства Нептун

"С помощью Блискавки Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту РФ. У России богатый опыт разработки и применения ракет подобного типа, но далеко не факт, что они обладают высокой обороноспособностью", - говорится в статье.

Военный обозреватель российской газеты Комсомольская правда, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в России "давно наблюдают за потугами украинской оборонки создать эту ракету". 

"Здесь больше амбициозной политики, чем реальных возможностей украинских специалистов... Когда у нас была кооперация, дела двигались, но когда произошел разрыв, украинские возможности откатились лет на 50 назад", - считает Баранец.

Украинский военный эксперт Олег Жданов в свою очередь утверждает, что в мире нет средств противодействия ракетам Блискавка.

"Это новое поколение противокорабельных ракет", - сказал он в комментарии изданию Обозреватель.

Жданов уточнил, что скорость сверхзвуковых противокорабельных ракет составляет порядка 2-2,5 тысячи километров в час, что в два раза превышает скорость звука.

"Средств противостояния таким ракетам на сегодняшний день в мире практически нет. Со сверхзвуковыми ракетами очень тяжело бороться. Например, израильский Железный купол перехватывает только дозвуковые ракеты", - сказал эксперт.

В то же время эксперт подчеркнул, что перспективы применения ракеты Блискавка зависят от обстановки.

"Если будет принято решение обороняться или нападать, то они, конечно, будут применяться", - сказал он.

Стоит также отметить, что в марте этого года американское издание Popular Mechanics со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли Украины сообщило, что КБ Южное разрабатывает для Саудовской Аравии гиперзвуковую многоразовую космическую систему, предназначенную для запуска небольших спутников. 

Проект космической системы предполагает запуск семитонной орбитальной ракеты с 30-тонного гиперзвукового летательного аппарата.

Отделение ракеты от корабля должно происходить на высоте 25-30 километров, когда последний движется в 4-6 раз быстрее скорости звука под углом 40-50 градусов к горизонту. Такая система предполагает запуск спутников тяжелее 100 килограммов с высоты около 500 километров.

Издание отдельно отмечает, что гиперзвуковой беспилотный самолет-носитель должен получить прямоточный воздушно-реактивный двигатель, запускаемый после того, как турбореактивные двигатели разгоняют летательный аппарат до достаточно высоких скоростей.

 

Гонка гиперзвукового вооружения в мире

Деление летательных аппаратов на дозвуковые, сверхзвуковые и гиперзвуковые имеет достаточно прочную физическую основу и отражает сущность явлений при взаимодействии ЛА с воздушной средой: полет на гиперзвуковых скоростях так же принципиально отличается от полета на сверхзвуковых, как последний - от полета на скоростях дозвуковых

Гиперзвуковым летательным аппаратом называют аппарат, который может выполнять полет в атмосфере со скоростью большей или равной пяти Махам и маневрировать с использованием аэродинамических сил.

Сегодня США, Россия, Китай и европейские страны активно разрабатывают новые гиперзвуковые комплексы. Эксперты говорят, что новая гонка вооружения началась в марте 2018 года после заявления российского президента Владимира Путина о создании уникальных видов вооружения, в том числе гиперзвуковых.

Так, сообщалось, что Россия приняла на вооружение ракету Х-47М2 Кинжал, которую позиционируют как гиперзвуковую. В качестве носителя изделия выступает модернизированный советский перехватчик МиГ-31. 

В России также разрабатывают гиперзвуковую ракету для Военно-морского флота Циркон. Ее перспективы пока не известны.

В свою очередь, Сухопутные силы США хотят в будущем получить универсальный гиперзвуковой комплекс, на котором можно было бы применить уже существующие системы. Аналогичные планы есть у ВВС и ВМС США.

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