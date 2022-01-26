26.01.2022

УКЛАДЕНО МЕМОРАНДУМ МІЖ ДОНДУВС ТА КОМІТЕТОМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Источник: Донецький державний університет внутрішніх справ

У ДонДУВС 24 грудня 2021 року відбулася зустріч колективу університету з народним депутатом, Головою Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитром Лубінцем.

Метою зустрічі визначено підписання Меморандуму про взаємодію та співпрацю в напрямку освітньої, наукової, інформаційної діяльності, взаємного обміну досвідом.

Ректор Донецького державного університету внутрішніх справ Сергій Вітвіцький зазначив, що консолідація зусиль, спрямованих на розвиток науково-дослідного потенціалу, створення умов для проведення спільних наукових досліджень з актуальних проблем соціально-економічного розвитку України та реалізація науково-освітніх проєктів є передумовами плідної взаємодії та високих результатів діяльності.

Дмитро Лубінець, який є членом Наглядової Ради ДонДУВС, висловив готовність до співпраці, підтримав запропоновані напрями взаємодії у майбутньому та шляхи її реалізації.

Під час зустрічі присутні розглянули низку важливих питань, зокрема:

  • співпрацю Громадської приймальні голови комітету Верховної Ради з питань прав людини та Юридичної клініки ДонДУВС «Правовий захист» (проходження практики здобувачами вищої освіти університету в маріупольській приймальні Голови Комітету ВР України);
  • створення на базі університету Освітнього центру з прав людини під егідою Комітету ВРУ;
  • проведення заходів освітнього, наукового напрямів;
  • організацію зустрічей з представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо;
  • наочні проблеми з прав людини;
  • організація зустрічей зі школярами, у тому числі проведення тематичних уроків з прав людини.

В рамках меморандуму між ДонДУВС та Громадською приймальною було досягнуто домовленість про організацію та проведення спільних науково-комунікативних заходів, забезпечення організації проходження окремих видів практик відповідно до вимог чинного законодавства України, здійснення обміну практичним досвідом і придбання нових партнерських знайомств.

Новости раздела
Маріуполь
26.01.2022
УКЛАДЕНО МЕМОРАНДУМ МІЖ ДОНДУВС ТА КОМІТЕТОМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Маріуполь
22.12.2021
З ПЕРСПЕКТИВАМИ РОЗВИТКУ ДОНДУВС ОЗНАЙОМИЛАСЯ КАТЕРИНА ПАВЛІЧЕНКО
Маріуполь
25.09.2021
КУРСАНТИ ТА СТУДЕНТИ ДОНДУВС НА СВЯТКУВАННІ ДНЯ МІСТА МАРІЇ!
25 вересня – день Міста Марії. Цього дня Маріуполь став головною культурною локацією країни. З нагоди 30-річчя Незалежності України та 200-річчя Грецької революції у місті пройшов Всеукраїнський фестиваль грецької культури «Мега Йорти» ім. Доната Патричі.
Маріуполь
18.05.2021
У Маріуполі храм ПЦУ перетворюють на культурний центр Донеччини
Маріуполь
05.04.2021
Обирай Донецький юридичний інститут!
Маріуполь
04.04.2021
У Маріуполі перетвориться вежа з годинником: "Сталінку" в центрі сховали за паркан для омолодження
Маріуполь
04.04.2021
П’ять сімей з Мар’їнки звернулись по допомогу на отримання компенсації за зруйноване житло
Маріуполь
04.04.2021
У МАРІУПОЛІ НА ТЕРИТОРІЇ ПОКИНУТОГО ЗАВОДУ ВИЯВИЛИ СХРОН БОЄПРИПАСІВ
Маріуполь
03.04.2021
Оперативна інформація щодо реалізації та контролю карантину в Маріуполі
Маріуполь
07.03.2021
Трасса Мариуполь — Бердянск: пообещали ремонт в 2021
Маріуполь
06.03.2021
Створити робота і малювати "петриківкою": 5 безкоштовних гуртків для дітей Маріуполя
Для творчества и желания узнать новое нет преград! Рассказываем о крутых возможностях в городе
Маріуполь
02.02.2021
Кому передавать показания газового счетчика и электросчетчика?
Маріуполь
02.02.2021
В Мариуполе появится спортцентр для всей семьи
В Приморском районе проходит реконструкция комплексной детско-юношеской спортивной школы №2.
Маріуполь
31.01.2021
Локдаун завершился, но учиться дистанционно в Мариуполе возможно
В гимназии №2 школьники весь год имеют возможность получать знания онлайн. Кто и как может перейти на такую форму обучения?
Маріуполь
31.01.2021
Ночью на бульваре Шевченко машина сбила на смерть женщину на зебре
От полученных травм женщина скончалась, а водитель скрылся. Полиция объявила его в розыск.
Маріуполь
31.01.2021
УВАГА! Поліцейські Маріуполя просять відгукнутися свідків смертельного ДТП
Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 січня о 20:51 годині по бульвару Шевченка в Центральному районі міста.
Маріуполь
31.01.2021
Зміна ціни на природний газ з 01.02.2021 року. (ТОВ "АЗОВГАЗ")
ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ!
Маріуполь
31.01.2021
В Мариуполе 1000 койко-мест будут подключены к кислороду
Мариуполь активно готовится к возможной третьей волне пандемии Covid-19. В рамках подготовительных мероприятий продолжается расширение кислородных точек в больницах города.
Маріуполь
30.01.2021
Оперативная информация касательно реализации и контроля карантина в Мариуполе
В Мариуполе проводят мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса COVID-19. Профильные структуры городского совета продолжают реализацию и контроль необходимых мер.
Маріуполь
09.12.2020
Увага вступникам 2021 !!!
Маріуполь
27.11.2020
ДЮІ – ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР!
На факультеті № 3 Донецького юридичного інституту пройшов День відкритих дверей.
Маріуполь
20.10.2020
Донецький юридичний інститут МВС України, як завжди, в тренді
​​⁉️ Не можеш знайти нас у соцмережах? Тоді швиденько читай
Маріуполь
20.07.2020
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2020 РОКУ – МАЙБУТНІХ КУРСАНТІВ!
01.08.2020 о 10.00 в Донецькому юридичному інституті МВС України буде проведено реєстрацію вступників на денну форму навчання для осіб з числа цивільної молоді, які подали документи для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність» на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету.
Маріуполь
07.07.2020
Сдам нежилое помещение в центральном районе
Маріуполь
16.06.2020
Заява про еколгічні наслідки реконструкції та експлуатації газорегуляторного пункту ГРП-41 по вул. Лінніка у м.Маріуполі
Маріуполь
11.06.2020
УКРАЇНІ ПОТРІБНІ ПРОФЕСІОНАЛИ: ОБРАВ ДЮІ — ОБРАВ ПРОФЕСІЮ – ОБРАВ ДОЛЮ!
Маріуполь
13.04.2020
Заява про еколгічні наслідки реконструкції та експлуатації газорегуляторного пункту ГРП-4 в п.Сартана
Маріуполь
13.04.2020
Заява про еколгічні наслідки реконструкції та експлуатації газорегуляторного пункту ГРП-9 по вул. Зелінського в м.Маріуполь
Маріуполь
11.04.2020
Памятка для мариупольцев: телефоны коммунальных предприятий и служб для обращений
Телефоны коммунальных предприятий и служб, которыми можно воспользоваться для решения вопросов не выходя из дома
Маріуполь
02.01.2020
В кафе Мариуполя произошел погром, избиты посетители
Неизвестные представились представителями Нацдружин и заявили за кадром, что утроили "акцию", чтобы мужчины бросили пить.
Маріуполь
01.09.2019
На блокпостах возле Мариуполя задержали 6 человек
В течение недели на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления.
Маріуполь
31.07.2019
В Мариуполе из грузовых поездов украли уголь на миллион гривен
На охраняемую территорию злоумышленники проникали беспрепятственно. У них была договоренность с руководителем подразделения охраны.
Маріуполь
24.07.2019
«Донецькі енергетичні послуги» зарахували 15 млн грн., сплачених клієнтами за старими реквізитами
Маріуполь
24.07.2019
Археологическая экспедиция нашла ценные находки бронзового века в поселке Ялта
С 29 июня по 18 июля прошла археологическая экспедиция от Мариупольского государственного университета. Специалисты занимались раскопками курганов бронзового века (III-II тыс. до н. э.) в поселке Ялта.
Маріуполь
24.07.2019
В Мариуполе участники боевых действий «проучили» перевозчиков
Маріуполь
14.07.2019
В Мариуполе один водитель застрелил другого
Причиной убийтсва стал конфликт на дороге. Злоумышленник после стрельбы скрылся, а его жертва умерла в больнице.
З ПЕРСПЕКТИВАМИ РОЗВИТКУ ДОНДУВС ОЗНАЙОМИЛАСЯ КАТЕРИНА ПАВЛІЧЕНКО | Соревнования по Drag Racing в Мариуполе