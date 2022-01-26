УКЛАДЕНО МЕМОРАНДУМ МІЖ ДОНДУВС ТА КОМІТЕТОМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Источник: Донецький державний університет внутрішніх справ

У ДонДУВС 24 грудня 2021 року відбулася зустріч колективу університету з народним депутатом, Головою Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитром Лубінцем.

Метою зустрічі визначено підписання Меморандуму про взаємодію та співпрацю в напрямку освітньої, наукової, інформаційної діяльності, взаємного обміну досвідом.

Ректор Донецького державного університету внутрішніх справ Сергій Вітвіцький зазначив, що консолідація зусиль, спрямованих на розвиток науково-дослідного потенціалу, створення умов для проведення спільних наукових досліджень з актуальних проблем соціально-економічного розвитку України та реалізація науково-освітніх проєктів є передумовами плідної взаємодії та високих результатів діяльності.

Дмитро Лубінець, який є членом Наглядової Ради ДонДУВС, висловив готовність до співпраці, підтримав запропоновані напрями взаємодії у майбутньому та шляхи її реалізації.

Під час зустрічі присутні розглянули низку важливих питань, зокрема:

співпрацю Громадської приймальні голови комітету Верховної Ради з питань прав людини та Юридичної клініки ДонДУВС «Правовий захист» (проходження практики здобувачами вищої освіти університету в маріупольській приймальні Голови Комітету ВР України);

створення на базі університету Освітнього центру з прав людини під егідою Комітету ВРУ;

проведення заходів освітнього, наукового напрямів;

організацію зустрічей з представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо;

наочні проблеми з прав людини;

організація зустрічей зі школярами, у тому числі проведення тематичних уроків з прав людини.

В рамках меморандуму між ДонДУВС та Громадською приймальною було досягнуто домовленість про організацію та проведення спільних науково-комунікативних заходів, забезпечення організації проходження окремих видів практик відповідно до вимог чинного законодавства України, здійснення обміну практичним досвідом і придбання нових партнерських знайомств.