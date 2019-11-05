Найти

05.11.2019

Украина будет добиваться увеличения торговых квот в ЕС

Источник: Корреспондент.net

Правительство Украины будет бороться за пересмотр годовых беспошлинных квот в рамках Соглашения между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом во вторник, 5 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в Стокгольме на семинаре глав МИД.

"Мы боремся за индивидуальный подход к нуждам каждой страны Восточного партнерства. Мы постараемся пересмотреть ЗСТ. Некоторые из полученных квот мы выполняем за первые месяцы года. Этот вопрос правительство должно поднять, чтобы помочь бизнесу в стране", - сказал Пристайко.

Он также призвал обсудить с ЕС координацию усилий в области безопасности.

Пристайко подтвердил приверженность Украины курсу на сближение с ЕС.

"Для нас является очень важным стать ближе к ЕС, и в перспективе - его членом. Это был длительный процесс, - отметил глава украинского МИД, отмечая, что это был длительный процесс, в течение которого не всегда удавалось находить взаимопонимание с западными партнерами.

"Потом реальность пришла в нашу страну в виде войны, когда нам пришлось находить способ выжить. Например, недавно мы обсуждали с Казахстаном, что наша торговля стала меньше в восемь раз и даже больше. С $8 млн мы спустились до $600 тыс. - одного миллиона. Это потому, что Россия наложила эмбарго на нашу торговлю", - утверждает министр, ссылаясь ограничения транзита украинских товаров через территорию РФ, введенные Москвой.

"И выход из этой ситуации - торговля с присутствующими здесь странами. Выход - ориентация на Запад, ЕС и НАТО, - продолжил Пристайко. - 62 % нашей торговли теперь - с европейскими странами", - подчеркнул Пристайко.

Он навел пример с нефтью, напомнив, что ранее Украина на 100% зависела от России, в то время, как теперь 90% нефти страна получает из Азербайджана.

Новости раздела
Украина
05.11.2019
Оборонный бюджет-2020 будет рекордным
На следующий год на национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 245,8 млрд грн.
Украина
05.11.2019
Украина будет добиваться увеличения торговых квот в ЕС
Киев хочет инициировать пересмотр условий Соглашения с Евросоюзом о Зоне свободной торговле.
Украина
05.11.2019
Нардепы провели заседание комитета в Золотом
На Донбасс приехал комитет Верховной Рады по вопросам обороны и национальной безопасности.
Украина
05.11.2019
Нафтогаз оценил обнуление взаимных претензий с РФ
Глава Нафтогаза хотел бы услышать о встречных шагах РФ для обнуления требуемых Украиной $22 млрд.
Украина
05.11.2019
Убийство ребенка в Переяславе: результаты расследования
Подозрение в убийстве Кирилла Тлявова, совершенном по неосторожности, объявлено инспектору полиции.
Украина
05.11.2019
Кулеба назвал приоритеты интеграции Украины в ЕС
По словам вице-премьера, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является основой реформ в Украине.
Украина
05.11.2019
Почему в Украине растут тарифы на газ
Цены на газ для населения за этот год упали на 35 процентов, говорят власти. Однако вскоре тарифы будут считаться иначе.
Украина
05.11.2019
Выборы в Раду: ЦИК огласила последний результат
На скандальном 198 округе в Черкасской области победил самовыдвиженец Сергей Рудыка.
Украина
04.11.2019
Стало известно, кто заменит Луценко в Раде
Нардеп от Евросолидарности подтвердила сегодня, что сложит мандат из-за проблем со здоровьем.
Украина
04.11.2019
Зеленский поручил улучшить охрану арсеналов
Глава государства распорядился провести ряд мер по предотвращению взрывов и пожаров на арсеналах ВСУ.
Украина
04.11.2019
Четыре страны продлили санкции ЕС против России
К индивидуальным санкциям Евросоюза против России присоединились Черногория, Албания, Норвегия и Украина.
Украина
04.11.2019
В Одессе мужчина "заказал" своего начальника
Зная о планах шефа провести оптовую закупку, злоумышленник хотел организовать разбойное нападение на него с целью ограбления.
Нардепы провели заседание комитета в Золотом | Оборонный бюджет-2020 будет рекордным