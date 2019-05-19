Украина чтит память жертв политических репрессий

Источник: Корреспондент.net

Украина помнит и чтит память невинных жертв политических репрессий, прах которых покоится в каждой области украинской земли. Об этом написал Президент Украины Петр Порошенко в Facebook 19 мая - в День памяти жертв политических репрессий.

"Сегодня Украина чтит память жертв политических репрессий. В каждой области, в каждом районе украинская земля покоит прах невинных жертв. Она хранит страшную правду и пытается залечить жгучую боль своего народа. Украина помнит...", - отметил глава государства.

Отметим, что День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.