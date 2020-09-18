Украина до конца года должна вернуть $5,6 млрд

Источник: Корреспондент.net

Выплаты по валовому внешнему долгу, включающему обязательства Национального банка Украины, Кабинета министров, предприятий и банков всех форм собственности, в октябре-декабре составят $5,587 млрд.

Также в IV квартале необходимо выплатить 2,444 млрд грн нерезидентам, которые являются держателями украинских облигаций внутреннего госзайма.

В 2021 году выплаты по валовому внешнему долгу составят $15,602 млрд, из них $11,158 млрд - погашение самого долга, $4,444 млрд – процентные выплаты.

Пиковые выплаты в 2021 году приходятся на III квартал - $5,734 млрд и на I квартал - $4,691 млрд.