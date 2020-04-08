Украина договорилась об обмене пленными с "ЛДНР"

Источник: Корреспондент.net

Украина проведет очередной обмен пленными с сепаратистами "ЛДНР" до празднования Пасхи – 19 апреля.

Отмечается, что во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы стороны достигли "принципиальных договоренностей" о списках удерживаемых лиц и дате взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе – до Пасхи.

"Я благодарен, что было поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат, и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе", – заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, на заседании ТКГ обсудили вопросы разведения сил и средств и гуманитарного разминирования территорий на Донбассе.

В частности, стороны договорились предоставить ОБСЕ список объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

В свою очередь сепаратистсткие СМИ сообщают, что Украина и "ДНР" согласовали проведение обмена пленными по формуле 8 на 10.