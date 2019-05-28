Украина договорилась с МВФ о новой программе

Источник: Корреспондент.net

Украина договорилась с Международным валютным фондом о подготовке новой программы сотрудничества, которая даст толчок для развития страны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития Украины", - сказал он в эфире 112 Украина.

Состоявшиеся во вторник, 28 мая, переговоры с МВФ Данилюк назвал "продуктивными", в ходе которых Украина "получила положительный сигнал".