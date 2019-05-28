28.05.2019
Украина договорилась с МВФ о новой программе
Источник: Корреспондент.net
Украина договорилась с Международным валютным фондом о подготовке новой программы сотрудничества, которая даст толчок для развития страны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
"Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития Украины", - сказал он в эфире 112 Украина.
Состоявшиеся во вторник, 28 мая, переговоры с МВФ Данилюк назвал "продуктивными", в ходе которых Украина "получила положительный сигнал".
Новости раздела
Украина
28.05.2019
В ГПУ рассказали об обысках в мэрии Одессы
Обыски провели из-за вымогательства местными чиновниками взятки в три тысячи долларов.
Украина
28.05.2019
Волкер: США не давали Зеленскому кадровых советов
Спецпредставитель США по Украине рассказал некоторые подробности о встрече с Зеленским.
Украина
28.05.2019
"Защитник демократии". Зеленский вернул Саакашвили
Бывший одесский губернатор назвал указ шестого президента Украины "смелым решением молодого поколения".
Украина
28.05.2019
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией
Данилюк пришел в ситуационный кабинет в Администрации президента и не обнаружил там мониторов и серверов.
Украина
28.05.2019
Украина договорилась с МВФ о новой программе
Состоявшиеся 28 мая переговоры с МВФ Александр Данилюк назвал "продуктивными", в ходе которых Украина "получила положительный сигнал".
Украина
28.05.2019
У Зеленского оценили вероятность отставки Луценко
Будет неправильно устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками, считает Разумков.
Украина
28.05.2019
Данилюк намерен преобразовать СНБО
Бывший министр финансов намерен сделать из СНБО аналитический центр и стратегическую площадку.
Украина
28.05.2019
Зеленский пожаловался МВФ на парламент
На встрече отмечалась важность сотрудничества Украины и Фонда. Дальнейшие действия обсудят после формирования парламента и правительства.
Украина
28.05.2019
Евросоюз готов выделить Украине полмиллиарда евро
Со стороны ЕС задержки с предоставлением второго транша нет, вопрос в готовности Украины выполнить требования.
Украина
27.05.2019
Убытки по делу Труханова уменьшили вдвое
Сумму средств, которыми по версии обвинения завладели Труханов с сообщниками уменьшили в два раза.
Украина
27.05.2019
Количество заболевших корью превысило 50 тысяч
За весь прошлый год корью заболели 54,5 тысяч украинцев. А за неполных пять месяцев текущего года - 50,7 тысяч.