Украина готовится к российским учениям у границы

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство Украины и Вооруженных сил страны готовятся к ситуации с проведением Россией учений Кавказ-2020 у границ Украины. Об этом он сказал в субботу, 12 сентября, на брифинге в Одесской области.

Зеленский отметил, что этот вопрос был детально изучен и обсужден с главнокомандующим армией, представителями Генштаба, Министерства обороны и разведки.

"Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся, мы готовы полностью", - заявил он.

Масштабные российские учения запланированы в 20 числах сентября.