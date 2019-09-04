Украина и "ЛДНР" согласовывают возврат "отжатого" хлебзавода

Источник: Корреспондент.net

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы Украина и представители ОРДЛО согласовывали возврат первого "национализированного" объекта. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, на следующем заседании ТКГ социально-экономическая подгруппа рассмотрит вопрос возвращения хлебозавода.

"Отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО. Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, который подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебозавод", - отметила Олифер.