Украина и НАТО проведут заседание комиссии

Источник: Корреспондент.net

Заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов состоится 8 июля в Брюсселе. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила штаб-квартира НАТО.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Перед заседанием комиссии она встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.