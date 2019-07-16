Украина и РФ активизировали переговоры по пленным

Источник: Корреспондент.net

Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова во вторник, 16 июля, обменялись списками заключенных, сообщает ТАСС.

"Я тоже привезла вам список, полностью который содержит 150 дел - это граждане Украины, которые содержатся на территории РФ и в Крыму, в том числе 24 моряка", - сказала Денисова.

"Я со своей стороны тоже передаю вам список граждан Российской Федерации, которые находятся в местах лишения свободы, следственных изоляторах, колониях, тюрьмах на территории Украины и прошу взять под особый контроль", - ответила Москалькова.

При этом Денисова отметила, что омбудсмены намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных.

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и каким-то другим методам, чтобы они были освобождены", - приводит ее слова Интерфакс.

Кроме того, омбудсмены наметили дорожную карту по возвращению домой удерживаемых на территориях двух стран граждан.