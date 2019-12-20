Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа

Источник: Корреспондент.net

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя Газпрома.

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - сказал он.

Позже в Офисе Президента Украины подтвердили факт договоренностей, сообщив, что "представители Европейской комиссии, Украины и России сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий".

У Зеленского также пообещали в субботу, 21 декабря, сообщить подробности договора в ходе брифинга министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.