Украина и Россия провели в Вене переговоры по газу

Источник: Корреспондент.net

Представители Нафтогаза, оператора газотранспортной системы Украины и российского Газпрома провели в столице Австрии Вене переговоры по газу. Об этом сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 6 декабря.

На вопрос, на каком уровне в данный момент проходили переговоры по газу в Вене, Новак сказал: "На уровне корпораций".

"Газпром, Нафтогаз и оператор газотранспортной системы Украины. Они обсуждали на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке", – добавил министр.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу в Вене Газпрому было заявлено о готовности НАК рассмотреть возможность погашения задолженности в 3 млрд долларов поставками газа.

"Наша позиция по этому вопросу является публичной. Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от Газпрома в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)", – написал Витренко в Facebook.

Он добавил, что Нафтогаз также готов отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если Нафтогазу будет компенсировано невыполнение Газпромом своих обязательств по текущим контрактам.