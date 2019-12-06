Найти

06.12.2019

Украина и Россия провели в Вене переговоры по газу

Источник: Корреспондент.net

Представители Нафтогаза, оператора газотранспортной системы Украины и российского Газпрома провели в столице Австрии Вене переговоры по газу. Об этом сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 6 декабря.

На вопрос, на каком уровне в данный момент проходили переговоры по газу в Вене, Новак сказал: "На уровне корпораций".

"Газпром, Нафтогаз и оператор газотранспортной системы Украины. Они обсуждали на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке", – добавил министр.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу в Вене Газпрому было заявлено о готовности НАК рассмотреть возможность погашения задолженности в 3 млрд долларов поставками газа.

"Наша позиция по этому вопросу является публичной. Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от Газпрома в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)", – написал Витренко в Facebook.

Он добавил, что Нафтогаз также готов отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если Нафтогазу будет компенсировано невыполнение Газпромом своих обязательств по текущим контрактам.

Новости раздела
Украина
06.12.2019
Гончарук: Цену в платежках можно снизить на треть
Размер платежки можно снизить за счет термоизоляции не только на 30%, а и на 50%, сообщил премьер-министр.
Украина
06.12.2019
"Венецианка" раскритиковала закон Украины о языке
Украинским властям предлагают пересмотреть закон о госязыке и подготовить закон о нацменьшинствах.
Украина
06.12.2019
Украина и Россия провели в Вене переговоры по газу
Нафтогаз объявил Газпрому о готовности рассмотреть возможность погашения задолженности в 3 млрд долларов поставками газа.
Украина
06.12.2019
В Газпроме назвали итоги переговоров в Вене
Стороны обсудили итоги взаимодействия за прошедшую неделю и договорились о дальнейшей совместной работе, сообщили в пресс-службе российской компании.
Украина
06.12.2019
Встреча года. Мир готовится к саммиту в Париже
В понедельник, 9 декабря, впервые за три года пройдет встреча лидеров стран - участниц Нормандского формата. В Париж к Эммануэлю Макрону приедут Ангела Меркель, Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Украина
06.12.2019
Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным
Во время встречи лидеров нормандского формата в Елисейском дворце пройдут переговоры президентов Украины и РФ.
Украина
06.12.2019
Зеленский анонсировал выборы в "ЛДНР" в 2020 году
Президент хочет осенью 2020 года провести местные выборы на Донбассе. Они должны состояться по законодательству Украины.
Украина
06.12.2019
Зеленский о минских соглашениях: У нас другой план
Президент не будет вести переговоров с сепаратистами, однако за включение в минскую группу представителей переселенцев.
Украина
05.12.2019
АЗС обязали снизить цены на топливо
Оптовые цены на топливо и курс доллара снизились, а трейдеры цены не уменьшили, установил Антимонопольный комитет.
Украина
05.12.2019
Коболев прогнозирует рост цен на газ без транзита
После прекращения транзита газа через Украину цены в Европе могут резко вырасти, считает глава Нафтогаза.
Украина
05.12.2019
У Зеленского хотят провести выборы в "ЛДНР" осенью
Советник Зеленского надеется синхронизировать выборы на Донбассе с местными 31 октября, но с рядом условий.
Украина
05.12.2019
Пожар в Одессе: спасатели обнаружили тело женщины
Разбор завалов временно остановили. Останки изъяли на судебно-медицинскую экспертизу. Личность погибшей пока не установлена.
В Газпроме назвали итоги переговоров в Вене | "Венецианка" раскритиковала закон Украины о языке