Украина и Румыния обсудили ситуацию в Молдове

Источник: Корреспондент.net

Министры иностранных дел Украины и Румынии Павел Климкин и Теодор Мелешкану во время встречи в Одессе обсудили ситуацию в Молдове. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает 7 канал.

"Очень важно, чтобы сегодня России не удалось использовать Молдову как полигон для отработки решений, уменьшения субъектности Молдовы, того, чтобы увеличить внешнее воздействие. Провести российскую тактику, и если вы обратите внимание, когда там был Козак, терминология была такая же, как по Донбассу", - заявил Климкин во время встречи.

Также министры обсудили обострение ситуации на Донбассе.