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03.06.2019

Украина и США обсудили закупку оружия

Источник: Корреспондент.net

Представители оборонных ведомств Украины и США обсудили вопросы реформирования ВСУ и повышения прозрачности в обеспечении армии вооружением и военной техникой. 

Отмечается, что сегодня в Киеве состоялась встреча временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Ивана Руснака с американской делегацией во главе со стратегическим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы реформирования и повышения эффективности и прозрачности процедур обеспечения ВСУ вооружением и военной техникой, в том числе с учетом предоставления оборонному ведомству Украины права осуществлять прямые закупки по импорту", – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы закупки вооружения и военной техники по программе правительства США Международные военные продажи.

В Минобороны подеркнули, что это первый визит Винтера в Украину в качестве назначенного стратегического советника по вопросам реформирования оборонной промышленности.

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