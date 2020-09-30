Украина и США провели учения в Черном море

Источник: Корреспондент.net

В Черном море корабельно-катерная группа ВМС Украины провела вместе с эсминцем США Roosevelt совместные учения типа PASSEX. Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС.

Во время учений военные совершенствовали мастерство и проводили обмен опытом между экипажами кораблей государств-членов и партнеров НАТО.

Во время выполнения учений в открытом море, корабли и катера государств-участников учений отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО.

В частности, было отработано тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника.