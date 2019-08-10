Украина и Турция создали СП по производству оружия

Источник: Корреспондент.net

Госкомпания Укрспецэкспорт, входящая в состав Укроборонпрома, и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Указано, что главная задача совместного предприятия – объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.

"Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения", – говорится в сообщении.

В СНБО подчеркивают, что такие возможности нового дрона станут возможными благодаря широкому использованию композитных материалов, цифровых технологий, а также двигателей украинского производства, способных надежно работать в экстремальных условиях.

Также новые двигатели должны обеспечить высокую грузоподъемность БПЛА, который "будет нести большое количество вооружения, даже по сравнению с обычными самолетами штурмовой авиации".

В СНБО ожидают, что создание совместного предприятия позволит повысить обороноспособность Украины и Турции.