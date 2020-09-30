Украина имеет рекордное количество газа - Коболев

Источник: Корреспондент.net

Нафтогаз на ближайшую зиму не прогнозирует никаких кризисных явлений на рынке газа как для внутренних потребителей, так и для внешних партнеров и рассчитывает, что эта ситуация поможет снизить цену на газ для конечных потребителей. Об этом в среду, 30 сентября, в ходе встречи с журналистами в Брюсселе заявил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, передает Укринформ.

"Пока все действительно спокойно. Мы не ожидаем каких-то кризисных явлений или всплесков. У нас рекордное количество газа в подземных хранилищах, что позволяет говорить о том, что при любой кризисной ситуации украинские потребители не пострадают, и газа будет достаточно. Я считаю высоко вероятным сценарий, когда этой зимой Украина начнет экспортировать газ", - сказал Коболев.

Он отметил, что если это произойдет, тогда ценовые параметры на украинском рынке кардинально изменятся в сторону уменьшения. Однако, такое снижение ценовых показателей для газа будет зависеть от ситуации на рынке. Если не будет кризисных явлений или газовых войн в других частях Европы, и все поставщики газа продолжат работать в "стандартном" режиме, вероятность положительных для потребителя изменений на украинском рынке газа является достаточно высокой.

Он отметил, зима может принести очень позитивные новости для потребителей, но будет сложной для поставщиков и производителей газа, которые могут столкнуться с падением цен на газ в условиях снижения спроса связанного с кризисом коронавируса. При этом газовые трейдеры, по его словам, будут продолжать традиционные торговые операции, с закачкой более дешевого газа летом и скачиванием его зимой по более высоким ценам. Но именно насыщенность рынка газом может иметь эффект ценового давления на поставщиков газа на внутреннем рынке.

По словам Андрея Коболева, сейчас примерно половина объемов газа, который был закачан в украинские подземные хранилища, является собственностью Нафтогаза, что также является рекордным и положительным показателем.