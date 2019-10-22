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22.10.2019

Украина импортировала газ на $1,5 млрд

Источник: Корреспондент.net

Украина в январе-августе 2019 года импортировала 7,7 млрд куб. м природного газа на общую сумму 1,53 млрд долларов. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на данные Госстата во вторник, 22 октября.

Отмечается, что в августе было импортировано 1,42 млрд кубов газа на 226,5 млн долл. Средняя цена импортированного Украиной газа в августе-2019 составила 158,5 доллара за 1 тыс. куб. м, что на 10,4% меньше, чем в июле-2019 – 176,8 долларов.

Импорт газа с контрагентами из России за указанный период не осуществлялся.

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