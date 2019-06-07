Украина лидирует по буровым установкам в Европе

Источник: Корреспондент.net

Украина впервые вошла в мировой индекс работающих нефтяных и газовых буровых установок Baker Hughes GE Rig Coun, где заняла лидирующую позицию в Европе по количеству задействованных в бурении станков. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщила пресс-служба Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

В Ассоциации отметили, что в мае в Европе работало 186 буровых станков (44 -морские платформы), почти половина из которых (84) осуществляла работы в Украине.

Следом за Украиной в рейтинге идут Турция (20 работающих станков) и Великобритания (16), отмечают в Ассоциации.

В ассоциации отметили, что за последние три года Украина провела важные реформы в отечественном газодобычи, что отразилось в улучшении регуляторного поля и модернизации профильного законодательства.

"Эти изменения уже замечают не только украинские, но и иностранные инвесторы - наша страна становится все более привлекательной в их глазах. Включение Украины в индекс BHGE Rig Count является чрезвычайно важным, поскольку демонстрирует оживление на отечественном рынке и служит хорошим индикатором для прихода в Украину ведущих газодобывающих и сервисных компаний", - отметил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

В Ассоциации напомнили, что в прошлом году Украина добыла 21 млрд куб. м газа, при этом 90% объемов бурения пришлось на восточный нефтегазоносный регион, где подавляющее большинство запасов газа сосредоточено на глубине более трех км, достигая шести км и более.

Индекс Rig Count проводится ведущей американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes с 1944 года. В мире он считается значимым показателем активности нефтегазодобывающей промышленности и главным барометром потребления и спроса углеводородов.