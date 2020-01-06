Украина может отправить в Австралию 200 спасателей

Источник: Корреспондент.net

Около 200 спасателей ГСЧС могут направить для тушения пожаров в Австралии.

Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности направить силы, утверждает Аваков. На данный момент ожидается ответ австралийской стороны.

"Правительство Украины сообщил австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете", - сказано в посте.