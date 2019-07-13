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13.07.2019

Украина может уменьшить потребление газа – Кабмин

Источник: Корреспондент.net

Украина потребляет 18 млрд кубометров газа, но возможно уменьшить эту цифру до 9 млрд кубов. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщается на сайте Кабмина в субботу, 13 июля.

По его словам, программой "теплые кредиты" уже воспользовались примерно 650 тысяч домохозяйств. По объему это примерно, как города Ровно, Житомир и Винница.

"Сейчас страна потребляет 18 млрд кубов газа, а практически можем уменьшить эту цифру до 9. Каким образом? Разработанная нами маршрутная карта очень проста. Программа "теплые кредиты", которая софинансирует только оплату строительных материалов, окон, дверей, радиаторов и газовых котлов останется в основном работать для частного сектора. А что касается многоэтажного сектора – нам надо двигаться к эффективной экономии каждой вложенной копейки", – отметил Зубко.

Он также сообщил, что в понедельник было подписано соглашение между Фондом энергоэффективности и Международной финансовой корпорацией (IFC), которая дает старт финансированию программ энергоэффективности в многоквартирных жилых домах, в которых созданы ОСМД.

"Вместе с нашими международными партнерами Фондом энергоэффективности утверждена грантовая политика, которая предусматривает софинансирование от 20 до 50% на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках. Минимально – это установление ИТР (индивидуальный тепловой пункт – ред.), максимально – это полная тепломодернизация дома с заменой инженерных сетей", – сказал Зубко.

Он подчеркнул, что цель модернизации и реновации – повышение качества потребления, в том числе возможность получать качественную температуру и услуги.

"Это также ведет к увеличению стоимости жилья до 20-25%. И, самое главное, особенно если мы говорим о старом жилищном фонде, мы увеличиваем продолжительность жизни дома", – резюмировал вице-премьер.

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