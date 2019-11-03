Украина начала отбирать газ из подземных хранилищ

Источник: Корреспондент.net

С 1 ноября 2019 года Украина начала отбор газа из подземных газохранилищ.

По данным компании, объем газа в ПХГ по состоянию на 1 ноября составил 21 778,9 млн кубометров и газохранилища заполнены на 70%.

При этом за сутки было закачано в хранилища 4,12 млн кубометров, отобрано - 8,88 млн кубометров.

До 1 ноября отбор газа из хранилищ не осуществлялся.